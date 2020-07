Unfall in Schwarzenburg – Zwei Personen bei Frontalkollision verletzt Am Dienstagmittag ist es in Schwarzenburg zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Dienstagmittag war ein Autolenker kurz vor 12 Uhr von Schwarzenburg herkommend in Richtung Heitenried unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Pöschenweg kam es aus ungeklärten Gründen zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend.

Der Autolenker wurde verletzt mit der Rega ins Spital geflogen. Auch der Lieferwagenlenker erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Weiter stand die Feuerwehr Schwarzenburg für Aufräumarbeiten und die Verkehrsregelung im Einsatz. Die Freiburgstrasse musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen.

( chh/pd )