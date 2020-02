Alu-Container voll: Frau muss 142 Franken zahlen

In der Zürcher Landgemeinde Dielsdorf sollten die Einwohnerinnen und Einwohner Verbote besser nicht missachten. Das bekam eine Dielsdorferin zu spüren, die eigentlich dachte, dass sie nichts falsch gemacht hatte.

Am Montag, 16. Dezember, fuhr sie zur Sammelstelle beim Dielsdorfer Werkhof in der Nähe des Bahnhofs. Sie hatte einen grossen Sack mit Alubüchsen dabei, merkte aber schnell, dass es in den vier Containern keinen Platz mehr für ihr Recyclinggut hatte: Diese waren bereits überfüllt. Sie befürchtete, dass ihre Dosen wegrollen würde, wenn sie diese auch noch in die Container zu stopfen versuchte. Deshalb deponierte die Frau ihren Sack fein säuberlich neben den Containern, wie das wohl viele tun würden, schreibt das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso», welches den Fall am Mittwochmorgen publik machte.