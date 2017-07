Rita Fuhrer verunfallt bei Landeanflug

In Maur ZH ist ein Kleinflugzeug beim Landeanflug verunfallt. «Aus bislang unbekannten Gründen scherte dem Flugzeug während des Aufsetzens auf der Wiese das Fahrwerk ab», heisst es in der Polizeimitteilung. Nach ein paar Metern sei das Flugzeug zum Stillstand gekommen.

Wie der «Blick» schreibt, befand sich die ehemalige Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer in der Unglücksmaschine. Sie und der Pilot blieben unverletzt. «Frau Fuhrer geht es gut, sie hat das Flugzeug nach der Bruchlandung völlig unverletzt verlassen können», wird Ralph Hirt, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, zitiert.

Am Flugzeug ist grosser Schaden entstanden, heisst es auf der Facebook-Seite «Friends of the Fieseler Storch». Die Unfallursache ist noch unklar.

(woz)