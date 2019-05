Zuckerberg wird mit Samthandschuhen angefasst

Auch Roger McNamee, ein Facebook-Investor der ersten Stunde, betonte die Signalwirkung des Entscheids: «Die Zeit von Facebook als unschuldige Plattform ist vorbei. Zuckerberg persönlich haftbar zu machen, würde diesen Punkt überaus klar machen.»

Es wiederholt sich, was die Banken nach der Finanzkrise erlebten.

Dabei ist Zuckerberg ein Wiederholungstäter, und er war gewarnt. 2011 hatte die Aufsichtskommission in einem ersten Verfahren Facebook für schuldig befunden, die Daten von 800 Millionen Nutzern «auf unfaire und irreführende Art» ausgebeutet zu haben. Obwohl schon damals erwogen wurde, den Chef zu belangen, blieb es bei einem Verweis ohne weitere Sanktionen.

Hätte die Behörde anders entschieden, so wäre Zuckerberg nun wegen des Datenskandals von 2016 bereits persönlich haftbar geworden. So aber wiederholt sich, was die Banken nach der von ihnen verursachten Finanzkrise erlebten: Sie mussten reihenweise happige Bussen zahlen – über 200 Milliarden Dollar. Sanktionen gegen die Verantwortlichen unterblieben. Die Basis für die wachsende Wut gegen die Regierung wuchs rasch und machte die Tea Party zur führenden Oppositionskraft des Landes.

Grosse Worte – keine Taten

Der Fall ist von globaler Bedeutung, da die USA im Unterschied zur EU-Kommission und zu Grossbritannien Facebook und die anderen Tech-Giganten bisher äusserst zuvorkommend behandelt haben. Die grösste bisher verhängte Busse betrug lediglich 22,5 Millionen Dollar und betraf Google im Jahr 2012.

Der Fall wird ausserdem zeigen, was es mit den Worten von Präsident Donald Trump auf sich hat. Er hat Konzerne wie Amazon und Facebook wiederholt wegen ihren Macht kritisiert und kürzlich Twitter-Chef Jack Dorsey vorgehalten, er werde unfair behandelt.

Obwohl seit kurzem auch bekannt ist, dass Facebook Nutzerdaten auf Instagram missbraucht hat und diesen Tatbestand in einem Blogeintrag versteckte, ist den grossen Worten aus dem Weissen Haus nichts Konkretes gefolgt. Das Zögern hat es Facebook erlaubt, einem Entscheid der Kommission zuvorzukommen und eine Busse von drei bis fünf Milliarden Dollar publik zu machen, obwohl über Sanktionen im Rahmen von über sieben Milliarden verhandelt wird.