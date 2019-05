Zu Hause auf vier Rädern

Seit zweieinhalb Jahren lebt der 39-Jährige in einem Bus. Es ist ein Fiat Ducato, Jahrgang 2007, 120 PS, mit 200 000 Kilometern auf dem Tacho. Acht Quadratmeter Wohnraum hat Bischofberger zur Verfügung. «Doch ich habe alles, was ich zum Leben benötige», sagt er. «Ich brauche nicht mehr Platz.»

«Mein Lebensstil gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit»: Jonas Bischofberger. Foto: Stephan Rappo

Jonas Bischofberger sieht sich als Lebenskünstler und Wandervogel. Er ist ständig auf Achse. Mit dem Bus fährt er zu seinen Arbeitsorten. Und die wechseln immer wieder. Denn Jonas Bischofberger übt mehrere Berufe aus. Als Primarlehrer gibt er Stellvertretungen in der Region Basel, wo er aufgewachsen ist. Daneben arbeitet er als Fotograf, bebildert Hochzeiten, fertigt Porträts und Landschaftsaufnahmen. Im Winter reist Bischofberger nach Brigels GR und wird zum Ski- und Snowboardlehrer. Das ganze Jahr über lebt er im rollenden Zuhause. Darin kocht, isst und schläft er.

Ein glücklicher Nomade



Auf diese Lebensform kam Jonas Bischofberger eher zufällig. Nach der Jahrtausendwende arbeitete er mehrere Sommer lang als Surflehrer bei Bordeaux in Frankreich. Zuerst schlief er in einem Zelt auf dem Campingplatz. Dann kaufte er seinen ersten Camper, wohnte fortan im Sommer darin und führte ein Leben, das ihm so sehr gefiel, dass er 2016 auf Ganzjahresbetrieb umstellte. Inzwischen besitzt Jonas Bischofberger sein drittes Fahrzeug – einen Postbus, den er mit einem Doppelbett, mit Wandschränken, Solaranlage und Fernseher ausgestattet hat. Er möchte nicht mit sesshaften Kollegen tauschen. «Als Nomade bin ich glücklich», sagt er. «Mein Lebensstil gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit.»

Als Umherziehender lebt Jonas Bischofberger oft im Freien. Er höre die Vögel zwitschern, erlebe das Wetter, die Jahreszeiten und die Natur hautnah. «Zudem bin ich nicht an einen Ort gebunden und kann auf veränderte berufliche und private Situationen flexibel reagieren. Das gibt mir mehr Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten.» Ausserdem hat Bischofberger mit dem Bus tiefere Kosten als mit einem Haus oder einer Wohnung. So müsse er weniger Geld verdienen und könne sich Beschäftigungen wie der Fotografie widmen, die nicht um jeden Preis Gewinn abwerfen müssten. «Ich arbeite, um zu leben, und lebe nicht nur, um zu arbeiten.»

Bald will Jonas Bischofberger eine neue Kleinwohnform ausprobieren.

Der Alltag des Lebenskünstlers hat auch eine Kehrseite. Jonas Bischofberger muss Stellplätze finden, die er für einige Tage oder Wochen benutzen darf. Zudem muss er stets darauf achten, nicht mit dem Gesetz oder den Behörden in Konflikt zu geraten, weil die Vorschriften je nach Kanton unterschiedlich sind. Deshalb gründete er vor einem Jahr mit Gleichgesinnten den Verein Kleinwohnformen, der mittlerweile rund 800 Mitglieder zählt. Als Präsident engagiert er sich mit seinen Vorstandskollegen für jene, die auf kleinem Raum und mobil leben möchten.

Bald will Jonas Bischofberger selber eine neue Kleinwohnform ausprobieren. Mit seiner Freundin baut er in München ein Kleinhaus auf Rädern, ein sogenanntes Tiny House. Es ist fast fertig, verfügt über Wohnstube, Küche, Dusche und Toilette. «Es hat viel Platz», sagt Jonas Bischofberger. «Ganze achtzehn Quadratmeter.»