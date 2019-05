Zehn verletzte Polizisten nach Randale rund um Berner Reitschule

Reitschule und Polizei waren in Kontakt

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzung haben sich auch die Betreiber der Reitschule gemeldet. In einer Mitteilung vom Sonntagnachmittag schreibt die Mediengruppe, dass «die Sicherheit unserer Gäste» an erster Stelle gestanden sei. So hätte man Massnahmen ergriffen: Unter anderem seien die Unbeteiligten Personen in die Grosse Halle geleitet worden.

Man habe um kurz vor 2 Uhr mit der Kantonspolizei Kontakt gehabt, welche man unter anderem über die aktuelle Lage der Gäste informiert habe. Die Polizei bestätigt den Kontakt mit den Reitschülern auf Anfrage. Die Reitschule lehne «alle Gewalttätigkeiten von der Nacht auf Sonntag entschieden ab». Zu den Gründen für die Auseinandersetzung könne man sich nicht äussern.

Auch am Sonntagmorgen waren noch Räumungsarbeiten im Gang und die Zerstörungen der Nacht deutlich sichtbar. Auf der Online-Plattform Barrikade.info ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Darin steht zwar nicht explizit, dass der Angriff aufgrund der Räumung des besetzten Fabrikool geschehen ist. Der Zeitpunkt der Publikation ist jedoch ein starkes Indiz dafür, dass die Räumung der Grund für die Ausschreitungen war. Zudem steht am Ende: «Unser Angriff richtet sich gegen alle, die sich uns in den Weg stellen.»