Wunde richtig versorgt

Wundpflege – hygienisch und fachgerecht

Die Spezialistinnen und Spezialisten in den Rotpunkt Apotheken leisten regelmässig Erste Hilfe. Versorgt werden stark blutende Verletzungen, Verbrennungen und Schürfungen, aber auch chronische Wunden, beispielsweise offene Beine. Mit einem standardisierten Verfahren und einem Protokoll wird sichergestellt, dass höchste Qualität eingehalten wird. Die Wundpflege wird in einem abgetrennten Raum der Apotheke und in diskreter Atmosphäre vorgenommen. Selbstverständlich wird der Arbeitsplatz vorgängig desinfiziert, und das Personal arbeitet mit sterilen Handschuhen. Das Wichtigste bei der Erstbehandlung zu Hause oder in der Apotheke ist die Desinfektion. Ein Desinfektionsmittel muss Viren, Bakterien und Pilze effizient bekämpfen, gleichzeitig aber sanft zu Haut und Organismus sein. Octenisept erfüllt alle diese Kriterien und zeichnet sich durch ein breites Wirkspektrum und eine gute Haut- sowie Schleimhautverträglichkeit aus, brennt nicht, färbt nicht ab und ist auch für Säuglinge geeignet. Bei Verwendung eines Desinfektionsmittels ist auf eine genügend lange Einwirkungszeit von einer Minute zu achten.

Benötigen Sie Erste Hilfe oder die Versorgung chronischer Wunden?

Die Rotpunkt Apotheken versorgen Ihre Wunde sorgfältig, hygienisch und fachgerecht. Für die jeweilige Wunde stellen wir das passende Material und den richtigen Verband bereit. Bei kleinen Verletzungen bezahlen Sie lediglich die Materialkosten. Bei Behandlungen, die länger als fünf Minuten dauern, wird zusätzlich der Zeitaufwand in Rechnung gestellt. Für die Nachbehandlung zu Hause geben wir Ihnen die richtigen Tipps mit auf den Weg.

Wundversorgung S, z. B. Schnittwunden, Blasen, Zeitaufwand: bis 5 Minuten

Wundversorgung M, z. B. Schürfungen, Zeckenentfernung, Zeitaufwand: bis 10 Minuten

Wundversorgung L, z. B. grössere Wunden, Nachversorgung, Zeitaufwand: ab 10 Minuten