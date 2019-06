Der Nationalrat will für Armeematerial und Immobilien gut zwei Milliarden Franken ausgeben. Mit dem Geld sollen Lücken bei der Aufklärung und der Logistik geschlossen werden. Dazu sollen die überalterten Minenwerfer ersetzt werden. Ein Besuch auf dem Waffenplatz in Thun zeigt, worin die Armee dieses Geld investieren will.