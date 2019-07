Wo Minimalismus auf Grandezza trifft

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 07 Jul 2019 03:00:55 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Michelle Nicol und Rudolf Schürmann sitzen bei unserem Eintreffen auf der grossen Veranda. Vis à Vis, vertieft in die Bildschirme ihrer Computer. Sie kommen nicht nur in die Ferien ins Tessin, sondern leben immer öfter hier. Dass es mehr als Liebe ist, was sie mit ihrem besonderen Haus verbindet, wird schnell klar. Doch zuerst zeigt uns Rudolf an diesem heissen Sommertag das naheliegende Schwimmbad, wo wir Eiscafé trinken und auf Rückweg das Grab von Meret Oppenheim besuchen. Michelle hat noch einen wichtigen Call mit Kunden.