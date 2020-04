Neu auch im Oberland – Wo Kinder Hilfe erhalten, wenn Mama oder Papa stirbt Seit März gibt es in Spiez eine Kinder- und Jugend-Trauergruppe – die dritte in der Schweiz. Jürg Spielmann

Die Trauergruppe wird im Bildungszentrum IDM (hinten) der Spiezer Schulanlage Räumli geführt. Foto: Markus Hubacher

Das Coronavirus machte der Spiezerin Kathrin Häberli, der Bernerin Annyett König und Nicole Gäggeler aus Gerzensee vorerst einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Fachfrauen Trauerbegleitung riefen per März in Spiez eine Kinder- und Jugend-Trauergruppe ins Leben. Nun steht sie bis zur Lockerung der Massnahmen rund um das Coronavirus still.