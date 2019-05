Zweifelhafte Rückkehr zum Mond

Technische Probleme

Zwei bis vier Milliarden Dollar dürften der Nasa allein für das Jahr 2020 fehlen. Geld, das Bridenstine im politisch gespaltenen US-Kongress eintreiben muss, der über das Nasa-Budget entscheidet. Und das wird schwer. «Technisch ist das Vorhaben realistisch. Nicht einfach, aber machbar», so Bridenstine unlängst im Gespräch mit dem Magazin «Ars Technica». «Deutlich grösser ist das politische Risiko: Wie bekommen wir das Geld zusammen?»

Sorgen macht allerdings auch die Rakete. Seit 2011 entwickelt die Nasa unter dem Namen Space Launch System (SLS) für bislang 14 Milliarden Dollar eine neue Schwerlastrakete für Flüge zum Mond und zum Mars. 2016 sollte das Monstrum zum ersten Mal abheben. Aufgrund grosser technischer und organisatorischer Probleme beim Hersteller Boeing ist nun sogar der aktuelle Starttermin Ende 2020 in Gefahr.

Die USA wie auch China wollen auf dem Mond eine Basis errichten, um von dort aus das Weltall zu erforschen. Visualisierung: Nasa

Aber die Nasa kann kaum nach Alternativen suchen: SLS ist primär ein politisches Projekt. Der US-Senat will damit Arbeitsplätze in den wichtigen Raumfahrt-Bundesstaaten sichern – allen voran in Alabama. Dessen einflussreicher Senator Richard Shelby, einer der grössten SLS-Fürsprecher, sitzt ausgerechnet dem Haushaltsausschuss vor. Sprich: Ohne SLS auch kein Geld für den Mond.

Bridenstine, ein Politikprofi, der fünf Jahre für die Republikaner im Kongress sass, weiss das. Trotzdem wiederholt er unentwegt das Motto von Pence: Der Mond zähle, nicht der Weg dorthin. Und er bringt immer wieder Alternativen ins Spiel, zuletzt sogar die Falcon Heavy der privaten Raketenfirma Spacex.

Auch damit, so Bridenstine laut US-Medien, liessen sich die Mondpläne verwirklichen; es brauche nur eine verbesserte Oberstufe. Für SLS-Fans kommt allein die Erwähnung von Spacex allerdings einem Sakrileg gleich. Es scheint fast, als würden Pence und Bridenstine den Boeing-Managern eine letzte Chance geben: «Entweder ihr schafft es bis 2024, oder wir suchen uns Alternativen.»

Dann wäre der Mondtraum zwar vorläufig ausgeträumt, Bridenstine wäre aber die ungeliebte SLS los. Und der Weg wäre frei für billigere, kommerzielle Mondabenteuer. Zudem überlegt die Nasa, das Testprogramm der SLS zu straffen. Die Hauptstufe der Rakete mit ihren vier Triebwerken würde erstmals auf der Startrampe zum Leben erwachen und nicht auf dem Teststand. Ein riskanter Schritt.

Inszenierter Wettlauf

Die Zeit drängt, auch bei der Landefähre, für die es bislang lediglich Ideenwettbewerbe gibt, und bei einer geplanten Raumstation im Mondorbit, die als Ausgangsbasis für Landungen benötigt wird. Dieser sogenannte Gateway ist eigentlich als internationales Projekt geplant.

Bislang will sich aber nur Kanada mit einem Roboterarm beteiligen. Russland und Japan zögern. Und Europa wird frühestens Ende des Jahres über eine Beteiligung entscheiden. Pence’ aggressive Amerika-Rhetorik ist dabei nicht hilfreich.

Zumal ein überzeugender Grund fehlt, noch einmal auf dem Mond zu landen. Das Apollo-Programm war deshalb so erfolgreich, weil es als Wettlauf mit den Sowjets verkauft werden konnte. Heute müssen die wissenschaftliche Erkundung des Mondes, der Abbau von Bodenschätzen, die Lektionen für künftige Marsreisen als Gründe herhalten. Nichts, was die Massen begeistert.

In Huntsville versuchte es Pence daher mit dem Griff in die Wettlaufkiste: China wolle die strategische Überlegenheit auf dem Mond erringen und sich zur führenden Raumfahrtnation aufschwingen. «Wir befinden uns erneut in einem Wettrennen», so Pence. «Und dieses Mal steht mehr auf dem Spiel.»

Das Problem: China verfolgt zwar ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm, ist Anfang des Jahres als erste Nation mit einem Roboterfahrzeug auf der erdabgewandten Seite des Mondes gelandet und möchte eines Tages auch mit Astronauten dorthin. An einem Wettrennen hat die politische Führung aber kein Interesse. Viel lieber würde die Volksrepublik kooperieren und dadurch ihr weltweites Ansehen aufbessern. Solch eine Zusammenarbeit lehnt der US-Kongress aber strikt ab.

Andererseits: Verglichen mit ähnlichen Initiativen aus der Vergangenheit hat Pence’ Ankündigung einen grossen Vorteil: ihren Zeitplan. Als Präsident George W. Bush der Nasa 2004 die Order erteilte, zum Mond zurückzukehren, war die Landung für 2020 geplant, lange nach Bushs Amtszeit. Nachfolger Barack Obama hatte wenig Skrupel, die Mondpläne zu streichen. Er ersetzte sie durch eigene Ideen einer Marslandung, die ihrerseits umgehend von Trump kassiert wurden. Bis 2024 hätten Pence und Trump hingegen eine Chance, ihre Pläne umzusetzen. Vorausgesetzt, Trump wird Ende 2020 im Amt bestätigt.