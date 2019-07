«Wenn wir sterben, wollen wir, dass die Leute das akzeptieren»

Spaziergänge auf dem Mond, Touristen im All, eine Raumstationen im Orbit der Erde - Fantastisches hat die Menschheit schon erreicht. Doch in ihrem Ehrgeiz, unendliche Weiten zu erforschen, musste sie auch manchen Rückschlag verkraften.

Mondspaziergang und Weltraumtourismus - die bemannte Raumfahrt hört sich 50 Jahre nach der Mondlandung heute mitunter nach einem netten Ausflug an. Wie riskant es in Wirklichkeit ist, Menschen in hochkomplexen Raumschiffen ins All zu schicken, zeigen einige verheerende und etliche brisante Zwischenfälle.