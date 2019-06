Technikvision oder Luftschloss?

Die Vorstellung ist verlockend: Bei Bedarf kann man per Flugtaxi dem von Staus, Parkplatzproblemen, schlechter Stadtluft und Unfällen geprägten Verkehr am Boden einfach entschweben und erreicht das Ziel auf direktem Weg viel schneller und ohne Stress. Bei den involvierten Firmen kennt die Euphorie fast keine Grenzen. Ihr Flugtaxi werde in der Praxis nicht nur eine Alternative zum traditionellen Taxi sein, sondern insbesondere zu Schnellzügen oder Fernbussen, sagt Oliver Walker-Jones, Kommunikationschef des deutschen Start-ups Lilium, mit dem die SBB eine Zusammenarbeit planen. «Unser Lilium Jet ist aber schneller und umweltfreundlicher als diese Verkehrsmittel und soll On Demand zur Verfügung stehen.»