Start von Cheops automatisch gestoppt

Das Startfenster ist auf die Sekunde genau. Deshalb gibt es erst in 24 Stunden die nächste Startmöglichkeit. Das erste Schweizer Weltraumteleskop hätte am Dienstagmorgen um 9.45 Uhr an Bord einer Sojus-Fregat-Rakete abheben sollen. Es handelt sich um die erste ESA-Mission unter Schweizer Leitung.

Unfortunately the Soyuz launch today has been called of because of a software error in the Fregat upper stage. With this complex mission we will not take any risks. So keep fingers crossed for tomorrow same rime.

— Prof. Günther Hasinger (@HasingerProf) December 17, 2019