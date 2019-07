Sein Forschungsziel: Farbenpracht

Kinderbuch über Chemie

Kovalenko wurde im Süden der Ukraine geboren – dort, wo der Fluss Dnepr ins Schwarze Meer mündet. «Eine landschaftlich sehr reizvolle Region.» Vater und Mutter sind Ärzte, er ein Einzelkind. Als er sechs Jahre alt war, zog die Familie in die Nähe der Stadt Czernowitz im Westen der Ukraine. «Im Alter von zwölf Jahren fand ich in der örtlichen Bibliothek ein Buch über anorganische Chemie für Kinder», sagt Kovalenko. «Das hat mir gezeigt, dass Chemie hinter vielen Phänomenen steckt, die wir tagtäglich beobachten.» Von nun an war klar, was er wollte: Chemie studieren.

Ab dem Alter von 14 Jahren nahm er an Chemieolympiaden teil. Mehr als der Wettstreit an sich hat ihm gefallen, dass er Fachliteratur lesen konnte, die weit über den Inhalt der Schulbücher hinausging. «Ich musste in die Universitätsbibliothek gehen, um Bücher zu bekommen, mit denen ich die Probleme lösen konnte», sagt Kovalenko. «Bereits als Teenager wusste ich mehr als ein gewöhnlicher Chemiestudent. Das empfand ich schon als recht cool.»

«Früher habe ich fast professionell Schach gespielt. Aber dafür habe ich leider keine Zeit mehr.»

Chemie studiert hat er dann in Czernowitz. 2004 ging er für die Doktorarbeit nach Linz. Nach einem Aufenthalt als Nachwuchsforscher an der University of Chicago wechselte er 2011 als Assistenzprofessor an die ETH Zürich. Dort leitet er als ausserordentlicher Professor die Gruppe für Anorganische Funktionsmaterialien im Departement Chemie und angewandte Biowissenschaften. Er lebt mit seiner Frau – einer Chemikerin, die an der Empa in Dübendorf arbeitet – und der 14-jährigen Tochter in Zürich. Sein Heimatland würde er gerne politisch näher bei Europa sehen, sagt Kovalenko. Er weist auf eine grosse Weltkarte an der Wand seines Büros. «Nicht nur die Ukraine, sondern mindestens bis zum Ural gehört eigentlich alles zu Europa. Aber davon sind wir weit entfernt. Es sind die falschen Personen an der Macht.»

Die Tätigkeit an der Spitze der Wissenschaft empfindet Kovalenko, was den Zeitbedarf, die mentale Energie und die körperliche Leistung anbelangt, als sehr fordernd. «Seit einigen Jahren mache ich etwas für meine Fitness, um diese Anforderungen besser bewältigen zu können. Was ich an Freizeit finden kann, teile ich auf zwischen Familie und Sport.» Er gehe joggen und schwimmen. Am Türrahmen in seinem Büro hat er eine Reckstange installiert. «Früher habe ich auch fast professionell Schach gespielt. Aber dafür habe ich leider keine Zeit mehr.»

Mit dem Geld des Rössler-Preises möchte Kovalenko Studenten und Doktoranden unterstützen, die zu den Quantenpunkten forschen und Ideen haben, «die interessant, aber mit einem grossen Risiko behaftet sind». Es sei oft schwierig, für solche riskanten, aber verheissungsvollen Vorhaben Forschungsgelder aufzutreiben. Da komme der Rössler-Preis wie gerufen.