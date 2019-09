Ein Absturz mit Ansage

Galileo kostete bereits 13 Milliarden Euro

Am 28. April 2000 hat der damalige US-Präsident Bill Clinton ein Memorandum an seinen Verteidigungsminister unterzeichnet, wonach die Signale des Navigationssystems GPS für Zivilnutzer nicht mehr verfälscht werden dürfen. Die USA verzichteten somit auf das Privileg einer höheren Präzision für das Militär, um ein von den Europäern angekündigtes Konkurrenzsystem doch noch zu stoppen.

Der Vorstoss der Amerikaner war vergebens, das europäische Satellitennavigationssystem Galileo ist 19 Jahre später fast komplett. Europa wollte nicht mehr auf die USA angewiesen sein. Es wollte ein eigenes ziviles Navigationssystem aufbauen, wollte selbst die Hoheit über die Signale haben, die nicht nur für die Navigation im Auto oder die Standortdienste im Smartphone wichtig sind. Grosse Teile der weltweiten Infrastruktur sind mittlerweile auf Navigationssatelliten angewiesen – wie etwa Energiekonzerne und Banken, die das Zeitsignal der Satellitenuhren brauchen, um Stromnetze oder Geldautomaten zu synchronisieren. Aber auch Luft-, Schiffs- und Bahnverkehr sowie Rettungsdienste und Militär brauchen die Satelliten.

Galileo ist ein Projekt, das die Steuerzahler bereits 13 Milliarden Euro gekostet hat. Im November will die Politik über weitere zehn Milliarden Euro bis 2027 befinden. Ein Totalausfall wie im Juli ist nicht gerade hilfreich, um die Akzeptanz des Systems zu erhöhen.

Dass der Galileo-Ausfall kaum auffiel, liegt auch daran, dass sich das System in der Startphase befindet. Seit vorigem Sommer sind 26 Galileo-Einheiten im All, die alle Kontinente abdecken können. Vier Einheiten sind allerdings wegen falscher Umlaufbahnen und defekter Atomuhren nur eingeschränkt nutzbar, und mindestens 22 Satelliten sind für das System erforderlich.

Sobald 30 Satelliten im Einsatz sind, will die Galileo-Behörde in Prag weitere Dienste anbieten, vor allem sicherere und noch präzisere Signale. Die Rede ist von 20 Zentimetern Auflösung, was für das autonome Fahren wichtig wäre. Derzeit kann Galileo in Kombination mit GPS bis zu 30 Zentimeter erreichen.

Das Zusammenspiel von Galileo und GPS sowie des russischen Glonass- und des chinesischen Beidou-Systems schafft zumindest in Friedenszeiten ein verlässliches Navigationsnetz, das den Ausfall eines Systems verkraften kann. Theoretisch könnte sogar das GPS-Netz ausfallen, sobald Galileo voll funktionsfähig und weltweit vernetzt ist. So paradox es klingt: Der Ausfall von Galileo beweist, wie wichtig Galileo ist. Gerade in Zeiten massiver Hackerangriffe ein beruhigendes Gefühl. (sue)