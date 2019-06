Die Zukunft steckt im Innern des Helms

Der Unfall ereignete sich wie in Zeitlupe, die Situation war völlig harmlos. Der Kollege rollte auf dem Mountainbike in Schritt­geschwindigkeit auf einem breiten Pfad in den italienischen Alpen. Es war Nachmittag, die Sonne stand tief, und die Tagesetappe war fast geschafft. An einer Weg­gabelung wollten wir kurz auf die Karte schauen. Beim Bremsen blieb der Kamerad mit dem Vorderrad an einer Wurzel hängen – nur ein kleines bisschen mehr Tempo, und er wäre einfach über das winzige Hindernis gerollt. Er erschrak, wurde hektisch und löste seine Schuhe nicht rechtzeitig aus den Klickpedalen. Das Velo kippte zur Seite, und er knallte mit dem Kopf gegen einen Felsbrocken, der neben dem Pfad aus dem hohen Gras ragte. In seinem Helm war eine kräftige Delle, das harte Styropor an einer Stelle gebrochen. Ihm selbst war nichts geschehen, ausser dass er einen Schreck bekommen hatte und kurz blöd aus der Wäsche schaute: Es sind Erlebnisse wie diese, die einen vom Sinn eines Fahrradhelms überzeugen.