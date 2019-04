Zürcher Feuerwehr: Ein Heli nützt nichts, die Leiter reicht nicht

In Paris brannte die Notre-Dame lichterloh. Könnten Sie das Zürcher Grossmünster retten, wenn es in Vollbrand stehen würde? Löschen könnten wird den Brand, aber der Schaden wäre auch bei uns immens. Wenn ein sogenannter Innenangriff vorliegen würde, sich der Brandherd also im Innern der Kirche befände, wäre es einfacher, die Flammen in den Griff zu bekommen. Von aussen ist die Löschwirkung kleiner.