In die Umwelt geschleudert

Die Waschtests sind Teil des Projekts «Textile Mission», an dem unterem anderem auch die TU Dresden, ein Waschmaschinen-, zwei Sportartikelhersteller und die Umweltschutzorganisation WWF beteiligt sind. Brandts Team testet Stoffe aus konventionellen und recycelten Synthesefasern, fängt die Faserreste mit fünf Filtern unterschiedlicher Porengrösse ab und analysiert die Rückstände. «Ausserdem geht es uns darum, die Mikroplastik-Einträge aus Textilien durch eine optimierte Faserauswahl und neue Textilkonstruktionen zu verringern und entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu testen», sagt Projekt-leiterin Maike Rabe, die das Projekt gemeinsam mit einer Kol­legin leitet.

Die Einträge komplett zu verhindern, sei unrealistisch. Schliesslich lässt sich Mikroplastik nicht einfach verbieten wie Einwegplastiksäcke oder Strohhalme. Für einen Umstieg auf Kleidung aus Naturfasern fehlen schlicht die Anbauflächen. «Sie sind schon jetzt knapp, obwohl nur noch 20 Prozent der weltweit produzierten Textilien aus Baumwolle gefertigt werden», sagt Rabe. Synthetikfasern hätten Eigenschaften, die bei Naturfasern nur mit komplizierten chemischen Ausrüstungen erreicht werden könnten, und seien strapazierfähiger.

Fahrbahnmarkierungen und Kunstrasen

Jährlich landen Schätzungen der Weltnaturschutzorganisation IUCN zufolge zwischen 2und 5 Millionen Tonnen Mikroplastik in der Umwelt. Auf Äckern, in Flüssen, Seen, Meeren und im Packeis der Antarktis wurden die Partikel schon entdeckt. Auch in vielen Lebewesen, von der Muschel bis zum Menschen. In Deutschland tragen einer Studie des Fraunhofer-Ins­tituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Ober­hausen zufolge Waschmaschinen mit etwa 90 Gramm pro Person und Jahr erheblich zu den Emissionen bei – Platz 10 von 51 untersuchten Quellen.

Noch mehr Partikel werden unter anderem aus Kunstrasenplätzen, Fahrbahnmarkierungen, bei der Abfallentsorgung und durch Reifenabrieb freigesetzt, der das Ranking mit einem Jahresbeitrag von mehr als 1200 Gramm pro Person anführt. Die meisten Plastikteilchen aus Waschmaschinen, nämlich mehr als 98 Prozent, werden zwar in Kläranlagen aufgehalten, in absoluten Zahlen bleibt dennoch eine grosse Menge. So entlässt eine Anlage in Schottland jeden Tag etwa 65 Millionen Teilchen in natürliche Gewässer, wie 2016 im Fachblatt «Environmental Science and Technology» zu lesen war. Und der Filtereffekt ist obsolet, wenn der mikroplastikhaltige Klärschlamm als Dünger auf Feldern verteilt wird.

Noch ist unklar, ob die Faser­reste Mensch und Tier schaden. Kunststoffe sind sehr reaktionsträge, könnten aber schädliche Zusatzstoffe enthalten oder krank machende Substanzen anlagern. Ökotoxikologische Untersuchungen haben zwar, vor allem bei hohen Konzentrationen, Effekte gefunden, doch Studien zur Risikobewertung geben für die nächsten Jahrzehnte im Wesentlichen Entwarnung.