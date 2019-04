Hier lagern die radioaktiven Abfälle – ein Besuch im Zwischenlager

Es geht durch lange Gänge, in fahlem Licht, in einem blauen Overall und mit weissen Spezialschuhen. In der Brusttasche sind zwei Dosimeter, die während des Rundgangs die Belastung durch radioaktive Strahlung erfassen. Die Böden sind versiegelt. Die Reinigung soll möglichst einfach sein, damit wenig Staub in der kontrollierten Zone liegen bleibt.