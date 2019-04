Atommüll: In Bülach haben die Bohrarbeiten begonnen

Der Bohrplatz befindet sich im Zürcher Unterland, ausserhalb von Bülach ZH auf einer sonst landwirtschaftlich genutzten Fläche von nicht einmal einer Hektare. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) will mit dieser ersten Serie von Tiefenbohrungen das Bild des geologischen Untergrundes ergänzen.

«Wir sind nach jahrelanger Arbeit langsam auf der Zielgeraden», sagte Maurus Alig, Gesamtprojektleiter bei der Nagra, vor den Medien. «Die Daten, die wir jetzt mit diesen Bohrungen erheben, dienen uns, den besten und sichersten Ort für ein geologisches Tiefenlager zu finden.»

Erste Messungen hatten in der Vergangenheit gezeigt: In den Regionen Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost ist ein Lager für radioaktive Abfälle grundsätzlich möglich. Wie 3D-seismische Messungen zeigten, ist dort der Untergrund ideal und hat es ausreichend Platz.

Beschaffenheit des Opalinustons

Nun soll aber an diesen Standorten noch genau geprüft werden, wie das Gestein in der Tiefe beschaffen ist. Der Bohrkopf, der am Montag in Betrieb genommen wurde, wird nun sechs bis neun Monate lang rund um die Uhr in Betrieb sein. In einem ersten Schritt gräbt er sich nun mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Der Opalinuston, das Wirtgestein, in welchem das Tiefenlager gebaut werden soll, liegt etwa 900 Metern unter der Erdoberfläche. Mit den Bohrungen sollen aber auch die darüber- und darunterliegenden Gesteinsschichten untersucht werden, wie Alig erklärte. «Wir suchen in den Proben die wichtigen Eigenschaften, die für ein Lager erfüllt werden müssen.»