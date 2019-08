Zeitreise im Permafrost

Mit der Kettensäge schneidet Opel handbreite Quader aus der Wand. Es ist ein gefährlicher Arbeitsort, jederzeit könnte sich ein weiterer Erdblock lösen und auf ihn herabstürzen. Aber die Proben aus dem Eis sind kostbar: Sie enthalten jahrtausendealte Sedimente, ein einzigartiges Klimaarchiv. Mit dessen Hilfe hoffen Forscher, die Dynamik des Weltklimas besser beurteilen zu können – um genauere Vorhersagen über die künftige Entwicklung zu machen.

Im April dieses Jahres ist Thomas Opel mit einer Expeditionsgruppe des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung zu dem Einbruchskrater zurückgekehrt. In Sibirien ist da noch Spätwinter, nachts sinken die Temperaturen auf minus 30 Grad Celsius. In dieser Jahreszeit kann einigermassen sicher an der steinhart gefrorenen Wand gearbeitet werden.

Der Kessel erregt die Neugier der Wissenschaft. Foto: Alexander Gabyshev

Der ungewöhnlich tiefe, etwa einen Kilometer breite Kessel hat sich erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten mitten in der Taiga gebildet, in der Nähe der kleinen Stadt Batagai in Jakutien. Seit fünf Jahren erregt er in der Wissenschaft Aufsehen. Das Entstehen dieser Formation war zunächst rätselhaft. Dann stellte sich heraus, dass der Einsturz von Menschen verursacht wurde: Als für die Erkundung einer Zinnmine eine Strassentrasse angelegt wurde, walzten Kettenfahrzeuge die schützende Vegetation nieder.

Dadurch drang mehr Sonnenstrahlung auf den Permafrostboden vor; die Klimaerwärmung tat ein Übriges. Es entstanden kleine Seen, der Permafrost begann zu tauen, Eis und Schnee flossen als Schmelzwasser ab. Am Ende sackte die ausgelaugte Erde in sich zusammen. Solche Thermokarst-Senken sind nichts Seltenes, aber so gross wie der Batagaika-Krater ist sonst keine.

Methan wird freigesetzt

Dabei liegt Batagaika nur 60 Kilometer von der kältesten Gegend der Nordhalbkugel entfernt. Dass sich sogar dort der Klimawandel so stark auswirkt, ist für Forscher bedenklich. Permafrost erstreckt sich über ein Viertel aller Landmassen der nördlichen Hemisphäre; dessen Auftauen bedroht die Infrastruktur und die gesamte Lebensgrundlage in weiten Regionen. Hinzu kommt, dass beim Tauen grosse Mengen des starken Klimagases Methan freigesetzt werden können, was die Erderwärmung zusätzlich beschleunigt. Erst kürzlich hatten Forscher festgestellt, dass der Permafrostboden in Teilen Kanadas so stark aufgeweicht ist, wie man es erst für das Jahr 2090 erwartet hatte.

Wissenschaftler haben schon bis zu 60'000 Jahre alte Eiskeile gefunden.

Als Thomas Opel in diesem Frühjahr den Krater in Sibirien inspizierte, sah er sofort die enormen Veränderungen seit seinem letzten Besuch. Satellitenbilder bestätigten seinen Eindruck: In einigen Bereichen verliert die Steilwand jährlich etwa 20 Meter Dicke. «Ich war beeindruckt von der Geschwindigkeit der Erosion», sagt Opel, «aber auch von der Tatsache, dass ich mit einem Mal jahrtausendealtes Sediment und Eis greifbar vor mir hatte.» Wieder konnte er einige Dutzend Probenblöcke gewinnen; derzeit werden sie im Potsdamer Labor des Alfred-Wegener-Instituts untersucht.

Im Winter, bei Temperaturen bis unter minus 40 Grad Celsius, reisst die gefrorene Erde auf, weil sich der Permafrostboden beim Abkühlen zusammenzieht. Dabei entstehen bis zu fünf Zentimeter breite, senkrechte Frostspalten. Taut im Frühjahr der Schnee an der Oberfläche, dringt Schmelzwasser in die Öffnungen ein und gefriert sofort wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich Jahr für Jahr, wobei die Spalten meist in der Mitte erneut aufreissen. So wächst im Boden über die Jahre ein V-förmiger Keil heran, der mehrere Meter breit sein kann und bis zu 30 Meter tief in den Boden reicht. Im Inneren des Keils liegen die jüngsten Eisadern, zu den Rändern hin die immer älteren. Auf diese Weise entsteht ein Umweltarchiv, das Hunderttausende Jahre in die Vergangenheit reichen kann.

Mit dem Wasser dringt organisches Material in die Spalten ein und wird dort konserviert: Pollen, Pflanzenteile, Fäkalienreste von Tieren. Anhand solcher Spuren kann mit Kohlenstoff-Datierung das Alter der Eisadern bestimmt werden. In Sibirien gibt es kaum Gletscher oder ­Eiskappen wie in Grönland, die man anbohren könnte, um über die frühe Klimaentwicklung Auskunft zu erhalten. Darum sind die Eiskeile, an die man ­herankommt, so wichtig für die Forschung.

Wissenschaftler haben schon bis zu 60'000 Jahre alte Eiskeile ­gefunden, zum Beispiel auf der Bykowski-Halbinsel im Osten ­Sibiriens. Die Eiskeilproben aus dem Batagaika-Krater könnten deutlich älter sein: «Sie reichen mindestens 200'000 Jahre zurück», meint Opel. Das bedeutet, dass das Eis bereits die Eem-Warmzeit vor rund 125'000 Jahren überstanden hat, die letzte Warmzeit vor der aktuellen, dem Holozän. Im Süden Kanadas wurde ein durch vulkanische Ablagerungen geschützter Eiskeil sogar auf 700'000 Jahre vor unserer Zeitrechnung datiert.