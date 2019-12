Zehn Vorsätze für Gärtner

1. Aufrüsten beim Wasser

Längere Trockenperioden gehören wegen des Klimawandels im Garten immer mehr zum Alltag. Wassersammeln ist angesagt. Bei jedem noch so kleinen Dach – vom Velounterstand bis zum ­Geräteschuppen, ja sogar beim Tomatendach – lässt sich eine Rinne anbringen und das Regenwasser in ein Fass leiten. Bei Neubauten unbedingt einen grossen Regenwassertank in den Boden versenken lassen.