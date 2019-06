«Wir verbinden die Tiere zu einem globalen Netz»

Herr Wikelski, es heisst, Sie hätten eine Katze. Wie heisst sie?

Luna.

Haben Sie Luna auch besendert? Also mit einem GPS-Tracker bestückt, damit Sie ihr über Funk folgen ­können?

Natürlich. Luna gehört zu den von mir besenderten Tieren. Sie trägt ab und zu mal einen Sender mit Hochleistungssensorik.

Auch Luna steht im Dienst der Forschung?

Ja. Luna ist eine Probandin für ein neues Beobachtungssystem von Katzen. ­Lunas Sensor, platziert in einem schmalen Halsband, soll feststellen, wann ­Katzen jagen. Katzen sind bekanntlich Raubtiere und reissen Vögel. Der Sensor wird in Zukunft einen Warnton ausstossen, wenn sich ein Tier an Vögel ­anschleicht, sodass der Vogel erschrickt und davonfliegt.