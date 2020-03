Was das Feuer nahm – und was noch droht Die jüngste Brandsaison in Australien war extrem. Und der Zusammenhang mit dem Klimawandel wird immer deutlicher. Katrin Blawat

Der Mensch bleibt ein schwer zu berechnender Faktor: Ausgebrannter Jeep auf Kangaroo Island vor dem südaustralischen Festland. Foto: Lisa Maree Williams (Getty Images)

Vollkommen besiegt sind die Feuer in Australien nicht. Auch ein halbes Jahr nach Beginn der in vieler Hinsicht ungewöhnlichen Brandsaison lodert es noch in einigen Regionen. Andere ­Teile des Landes werden bereits von heftigen Niederschlägen überflutet. Mit dem Regen setzt zum Ende des australischen Sommers auch die Phase der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Brände ein, wie eine Sammlung von Diskussionsbeiträgen im Fachmagazin «Nature Climate Change» zeigt.