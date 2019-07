Totale Sonnenfinsternis begeistert Südamerika

Wolkenfreier Himmel

Entlang der Route verfolgten Zehntausende Schaulustige das Spektakel am Himmel. Auch viele Wissenschaftler waren in die Region gekommen, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Die Atacama-Wüste in Chile und die argentinische Provinz San Juan gelten aufgrund der klimatischen Bedingungen und des meist wolkenfreien Himmels als ideal für die Beobachtung der Sonnenfinsternis.

Timelapse footage captures the moment the sky darkened during Tuesday's total solar eclipse in Chile's Coquimbo region. https://t.co/hzrwT7LNCSpic.twitter.com/7RcYRowcng — ABC News (@ABC) 3. Juli 2019

Rund eintausend Menschen versammelten sich am Observatorium von La Silla in der Atacamawüste in einer Höhe von 2400 Metern – und reagierten begeistert, als der Mond sich vor die Sonne schob und es mitten am Tag plötzlich stockdunkel wurde. «Oh mein Gott!» oder «Das ist unglaublich», riefen einige. Viele klatschten und riefen «nochmal!» als die Sonne wieder erschien.

An einem bestimmten Ort ist eine totale Sonnenfinsternis nur etwa alle 360 Jahre zu sehen. Die Argentinier haben aber bereits im nächsten Jahr wieder die Chance, eine weitere Sonnenfinsternis zu sehen: dann allerdings ein wenig weiter südlich in der Provinz Río Negro.

In der Hochebene von San Juan beobachteten am Dienstag zahlreiche Menschen das Spektakel durch spezielle Sonnenbrillen, Teleskope oder ihre mit Filtern bestückte Fotokameras. Über verschiedene Livestreams konnten auch Menschen auf der ganzen Welt die Sonnenfinsternis verfolgen.