Schlau bis ins hohe Alter

Er heisst der Kleine Bub, ist 179Kilo schwer und sofort bereit, sein Gelerntes zu zeigen, als ihm Francesco Biondi einen roten Gummiball an einer Stange vor die Nase hält. Die Aldabra-Riesenschildkröte stapft auf den kleinen Ball zu, beisst hinein und bekommt von Tierpfleger Biondi ein Stück Rüebli. Der Kleine Bub lebt zusammen mit vier Gefährten in der Masoala­halle im Zoo Zürich. Eine andere Riesenschildkröte schläft derweil in einer etwas entfernten Anlage: die Galapagos-Riesenschildkröte Jumbo.