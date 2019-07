Hitzewelle ist alle 5 bis 20 Jahre möglich

Extremer Wärmeüberschuss

Die durchschnittliche Temperatur der mehrtägigen Hitzewelle lag 8 bis 10 Grad über dem langjährigen Mittel für Messstationen in tiefen Höhenlagen. Die Abweichung war jedoch je nach Messort unterschiedlich. In Zürich und Basel betrug sie 10 Grad, in Davos und auf dem Säntis sogar über 11 Grad.

Zwischen einem Tief über dem Atlantik und einem Hoch über Zentraleuropa strömten heisse Saharawinde in die Schweiz. In Davos gab es mit 29,3 Grad gemäss Meteo Schweiz einen Rekord, ebenfalls auf dem Säntis mit 21 Grad. Betrachtet man den langjährigen mittleren Temperaturverlauf für die Sommermonate, so ragt die Junihitze deutlich über die Werte vom Juli und August hinaus.

The 7 day heatwave ending Sun Jun 31st was 8-10°C above average for low lying stations that provide data that goes back far enough. South of the Alps and high altitude are slightly different. Numbers depend on the location and event definition/duration. pic.twitter.com/FLzVsp48Wi — Reto Knutti ETH (@Knutti_ETH) 2. Juli 2019

Normalerweise ist der Juni kälter als die folgenden Sommermonate. Insgesamt geht der diesjährige in der Schweiz als zweitwärmster seit Messbeginn in die Annalen ein. In Europa wurden noch nie so hohe Durchschnittstemperaturen im Juni gemessen. Die Entwicklung überrascht nicht.

Die Erwärmung in der Schweiz hat sich gemäss Meteo Schweiz so verschoben, dass der mittlere Temperaturwert der Sommer in der Periode 1864 bis 1990 heute als kalter Sommer eingestuft werden kann, der nur noch selten vorkommt.

Treibhauseffekt live

Die Hitzewelle war mit tropischen Nächten verbunden, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sanken. Weil manche Nächte während der Hitzeperiode auch feucht waren, war die Abkühlung weniger stark als bei trockeneren Bedingungen. «Da konnte man den Treibhauseffekt live spüren», sagt Urs Neu ­ von Proclim, dem Forum für ­Klimawandel der Schweizer ­Akademien der Wissenschaften.

Wasserdampf und feine Wassertröpfchen nehmen die Wärmestrahlung der Erdoberfläche auf und strahlen sie zurück. Dieser Prozess verhindert eine stärkere Abkühlung. Der Effekt kann zudem verstärkt werden: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen. Es sei deshalb nicht verwunderlich, dass aufgrund des Treibhauseffektes die Zahl der Tropennächte zunehmen würden, so Urs Neu.