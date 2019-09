Forscher kommen mittels DNA-Proben Nessie auf die Spur

«Es wurden keine Hinweise auf ein prähistorisches Meeresreptil namens Plesiosaurier oder einen grossen Fisch gefunden», sagte Professor Neil Gemmell, ein Genetiker von der neuseeländischen Universität Otago, am Donnerstagmorgen bei der Vorstellung der Ergebnisse am Loch Ness. «Wir können in unseren DNA-Daten keine Beweise für eine Kreatur finden, die im entferntesten mit einem Monster zusammenhängt. Also, sorry, ich glaube nicht, dass die Idee des Plesiosauriers aufgrund der Daten, die wir erhalten haben, Bestand hat.»

Auch Hai-, Wels- oder Stör-DNA habe man in den Proben nicht gefunden, womit weitere Theorien über eine allfällige Kreatur im See entkräftet wurden. «Es gibt aber eine sehr grosse Menge an Aal-DNA. Aale sind in Loch Ness sehr viele vorhanden, wobei deren DNA an so ziemlich jeder Stelle gefunden wurde – es gibt viele davon.»

Ob darunter auch ein riesiger Monster-Aal sein könnte, sei aber nicht definitiv feststellbar. «Sind das riesige Aale?», fragte Gemmell gleich selbst. «Nun, unsere Daten verraten nicht ihre Grösse, aber die schiere Menge des Materials sagt, dass wir die Möglichkeit nicht ausschliessen können, dass es im Loch Ness Riesenaale geben könnte.»