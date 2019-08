Es braucht eine neue Landwirtschaft

«Was das heisst, sehen wir aktuell in den riesigen Wäldern der westkanadischen Provinz British Columbia», sagt Fischlin. Dort ist das Winterklima durch den Klimawandel inzwischen so mild geworden, dass sich der Bergkiefernkäfer enorm ausbreiten kann und über die unter Trockenheit leidenden Kiefern herfällt. «Der Befall ist derart stark, dass sich an vielen Orten kaum noch dichter Wald etabliert», sagt Fischlin. Im Nadelwald gelangt so zehnmal mehr CO 2 durch Insektenbefall in die Atmosphäre als durch die dort ebenfalls häufigen Waldbrände. «Einmal geschädigte Ökosysteme können kippen», sagt der ETH-Klima­forscher, «und sind ohne aggressiven Klimaschutz kaum mehr zu retten.»

Starke Emissionen

Die schnell wachsende Bevölkerung und der Appetit nach mehr Fleisch wirken sich auf die Grösse der Anbaufläche und die Intensivierung der Landwirtschaft aus. Das Angebot an pflanzlichen Ölen und Fleisch hat sich gemäss IPCC weltweit pro Kopf in den letzten 60 Jahren verdoppelt. Der Einsatz von künstlichem Stickstoffdünger ist um den Faktor 9 angestiegen. Die Land- und Forstwirtschaft ist ein starker Treibhausgasproduzent: Die Zerstörung tropischer Wälder und Moorlandschaften ist für die Produktion von Kohlendioxid (CO 2 ) – rund 13 Prozent der globalen Gesamtemissionen – verantwortlich; von der Viehzucht und dem Reisanbau stammt Methan mit einem Anteil von 44 Prozent der globalen Produktion. Der Einsatz von Stickstoffdünger ist für 82 Prozent der globalen Produktion an Lachgas (N2O) verantwortlich.

Zeit gewinnen

«Wir müssen weg von einem klimaschädlichen industriellen System, das auf sehr hohen Inputs – Kunstdünger, Hybridsaatgut, künstliche Pestizide – basiert, hin zu einer ganzheitlichen ökologischen Landwirtschaft», sagt Hans Rudolf Herren. Für ihn sind die Erkenntnisse des IPCC-Berichts nicht Neues, sondern eine Bestätigung des Weltagrarberichtes, dem er 2008 als Ko-Vorsitzender vorstand. Die IPCC-Autoren des neuen Reports legen sich auf ihrer langen Liste von möglichen Massnahmen nicht auf eine bestimmte, nachhaltige Anbaumethode fest. Auch die Gentechnik gehört zu den Optionen.

Für den IPCC steht unter anderem im Zentrum, möglichst schnell das bekannte Wissen über nachhaltige Anbaumethoden in Entwicklungsländern weiterzugeben, um weitere Bodenzerstörung und Emissionen von Treibhausgasen zu verhindern. Sehr viel Wert legen sie auf das Monitoring von Landveränderungen und Frühwarnsys­temen für Extremereignisse. «Das gibt uns Zeit, um langfristig Aufforstungen und die Bodenbildung zu fördern», sagt ­Valérie Masson-Delmotte, Co-Chair beim IPCC.

Notwendige Aufforstungen