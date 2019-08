Ein Viertel des Bodens ist bereits verwüstet

Die Folgen sind heute bereits beobachtbar: Ungefähr ein Viertel der Landoberfläche ist verwüstet oder teilweise bereits zerstört. Der Bodenverlust in konventionell bewirtschaftetem Landwirtschaftsgebiet ist nach wie vor stark. Etwa 500 Millionen Menschen leben heute in Regionen, wo das Land allmählich austrocknet, das ist eine Verdreifachung seit 1961.

Der neue Sonderbericht zeigt auf, dass die Entwicklung der letzten 50 Jahre einen Teufelskreis bildet. Denn die Ökosysteme auf dem Land sind nicht nur existenziell für die Nahrungsmittelproduktion, für die Medizin und als Erholungsgebiet des Menschen. Sie sind auch Puffer für die Emissionen des Menschen: Ökosysteme entziehen fast 30 Prozent der CO 2 -Emissionen, die der Mensch produziert.

Das heisst: Wird das Land in Zukunft nicht nachhaltig durch den Menschen bewirtschaftet, verlieren wir nicht nur weiterhin an fruchtbarem Boden, sondern die Erde wird zusätzlich erwärmt. «Mit der bisherigen Landoberfläche könnte man die Welt auch in Zukunft in einem wärmeren Klima ernähren und gleichzeitig Biomasse produzieren für erneuerbare Energie», sagt Hans-Otto Pöttner, Co-Chair beim Weltklimarat IPCC. Allerdings seien weitreichende Massnahmen unumgänglich wie ein noch stärkerer Naturschutz, Aufforstungen und die Reparierung von verwüsteten Böden.