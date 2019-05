Neue Hinweise: Klimawandel verursacht Dürren

Dieser Global Dimming genannte Effekt habe sich Mitte der 1970er-Jahre umgedreht (Global Brightening), so der Forscher. Damals seien in Europa und Nordamerika zunehmend Filter in Fabriken und Kraftwerken installiert worden, die viele Schadstoffe, auch den Schwefel, aus Abgasen entfernten.

Schwächerer Zusammenhang ab 1980

Die Gruppe um Marvel fand wieder einen statistischen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Dürren ab dem Jahr 1981. Dieser fiel allerdings weniger deutlich aus als für die Zeit von 1900 bis 1949. Grund dafür könnte sein, dass die Zeitperiode ab 1981 noch zu kurz sei, kommentiert Sonia Seneviratne von der ETH Zürich, die ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war. Etwas überraschend sei es dennoch, da die Erwärmung seit 1980 höher ausfiel als zwischen 1900 und 1950.

Man könne allerdings nicht ausschliessen, dass es Schwächen bei der Studie gebe, zum Beispiel einen Beitrag von regionalen Signalen, die mit natürlicher Klimavariabilität zusammenhängen. Diese könnten das das Signal von 1900 bis 1950 verstärkt, das Signal seit 1980 hingegen abgeschwächt haben.

Zudem sei zu beachten, dass die Informationen aus den Jahresringdaten nur für 54 Prozent der Landfläche ausserhalb der Antarktis gelten, so Seneviratne. Viele Regionen wie beispielsweise Südamerika, Afrika und Nordasien fehlen in der Auswertung aufgrund eines Mangels an Baumringdaten. Die abgedeckten Regionen lägen eher in mittleren Breiten, die in Klimaprojektionen eine Tendenz zur Austrocknung aufwiesen.

«Die Schlussfolgerungen der Studie sind also wahrscheinlich robust für dieses Gebiet, aber es ist noch offen, ob sich daraus eine globale Tendenz ableiten lässt», sagte die ETH-Klimaforscherin.