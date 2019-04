Jetzt kommt der Regen

Die Waldbrandgefahr ist im Bündnerland und im Rheintal stellenweise erheblich. Grund sind die wenigen Niederschläge. In Deutschland ist die Situation schlimmer, doch auch die Schweiz bleibt laut Meteorologen von der Trockenheit nicht verschont.

Am Ostermontag etwa geriet in Scheid im Kanton Graubünden ein Feuer einer selbst gebauten Feuerstelle ausser Kontrolle. Die Flammen sprangen auf dürres Gras über und breiteten sich zu einem Flurbrand aus.

Dürre von 2018 könnte sich wiederholen

Im deutschen Thüringen kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen ein Feuer in einem unzugänglichen Steilhang. In Ostdeutschland ist die Waldbrandgefahr besonders hoch – in manchen Gebieten gilt die höchste Warnstufe. Waldbrände wüten auch in Schweden und Norwegen. Hunderte Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen.