Der Mensch verdrängt eine Million Tier- und Pflanzenarten

Beispiel Landwirtschaft: Allein in den Jahren zwischen 1980 und 2000 wurden dem Bericht zufolge 100 Millionen Hektar intakter Wald gerodet, unter anderem um dort Vieh weiden zu lassen (wie in Lateinamerika) oder Plantagen für Ölpalmen anzulegen (wie in Südostasien). Beispiel Städtebau: Die Fläche, die menschliche Behausungen auf der Erde einnehmen, hat sich nach Angaben der IPBES-Autoren seit 1992 verdoppelt.

Hauptgrund für den Artenschwund in den Ozeanen war dagegen in den vergangenen 50 Jahren die Überfischung. Es gibt immer weniger Gebiete, in denen nicht gefischt wird, der Mensch dringt in immer tiefere Gewässer vor und holt die Tiere schneller heraus, als sie sich vermehren können. Mit der Zeit werden es deshalb immer weniger. Im Jahr 2015 waren dem Bericht zufolge 33 Prozent aller Spezies überfischt, darunter Aale, Dornhaie und alle anderen Haiarten, der Granatbarsch und der Rochen.

Neu an dem aktuellen Bericht ist, dass er den Artenschwund nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit der zweiten die Menschheit bedrohenden Krise beleuchtet, dem Klimawandel. Artenschutz und Klimaschutz gelten vielen nach wie vor als unvereinbar. Grösster Streitpunkt sind Energiepflanzen wie Raps und Mais, die zwar dazu beitragen den CO 2 -Ausstoss zu verringern, aber auch grosse Flächen verbrauchen, was schlecht für die Artenvielfalt ist.

«Der Weltbiodiversitätsrat und der Weltklimarat wollen in Zukunft stärker zusammenarbeiten», sagt Josef Settele, Co-Vorsitzender des IPBES. Entscheidend sei, wie man in Zukunft den Energiesektor weiterentwickele. «Wind- und Wasserenergie beispielsweise könnten Druck von der Fläche nehmen», sagt Settele.

Die meisten Aichi-Biodiversitätsziele für das Jahr 2020 werden nicht erreicht.

Was zu tun wäre, um den Zustand der Erde zu verbessern, ist seit langem bekannt. Schon 2010 haben sich 150 UNO-Staaten zu den so genannten Aichi-Zielen bekannt. Bis zum Jahr 2020 sollte demnach unter anderem der Verlust an natürlichen Lebensräumen halbiert, die Überfischung der Weltmeere gestoppt sowie 17 Prozent der Landfläche und zehn Prozent der Meere unter Schutz gestellt werden. Die Frist läuft nächstes Jahr ab und die Formulierung der IPBES-Autoren, es sei «wahrscheinlich, dass die meisten Aichi-Biodiversitätsziele für das Jahr 2020 nicht erreicht werden», ist noch milde ausgedrückt.