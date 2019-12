18'000 Lawinen in wenigen Tagen

Das hat selbst erfahrene Lawinenforscher überrascht. 18737 Lawinen sind im Januar 2018 innert weniger Tage in den Schweizer Alpen niedergegangen. Das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos weiss es so genau, weil es erstmals den Schweizer Alpenraum per Satellit ­erfassen liess. Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin «The Cryosphere» publiziert.