WHO erkennt Burn-out doch nicht als Krankheit an

Die WHO hat am Dienstag ihre Angaben zum Burn-out-Syndrom korrigiert: Es ist zwar keine Krankheit, wurde aber als krankmachender Faktor in den Katalog der 55'000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen aufgenommen.

Das Gefühl des Ausgebranntsein resultiere aus chronischem Stress am Arbeitsplatz, der unter anderem zu einer negativen Einstellung zum Job und geringerer Leistungsfähigkeit führen könne, lautet ein Teil der nun neuen WHO-Definition.

Burn-out sei bisher ohne Definition berücksichtigt gewesen. Jetzt sei er mit dieser Beschreibung im Katalog der 55'000 Krankheiten, Symptome und Verletzungsursachen aufgelistet, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die WHO hatte zunächst im Fall von Burn-out von einer Krankheit gesprochen, aber diese Angaben am Dienstag präzisiert.