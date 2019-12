Wer erschöpft ist, rafft sich kaum auf

Die ursprüngliche Idee von der Selbstkontrolle als endlicher Ressource hatte Roy Baumeister in den 1990er-Jahren formuliert, ein Schwergewicht der Disziplin. 1998 publizierte er die erste experimentelle Studie, die Belege für das Konzept zu liefern schien. Mussten sich die Probanden des Psychologen zuvor am Riemen reissen und dem Verzehr von Keksen widerstehen, gaben sie anschliessend bei einer ­kniffligen Aufgabe schneller auf.

Wer sich zuvor nicht hatte beherrschen müssen, probierte hingegen im Schnitt fast doppelt so lange, das anschliessende Problem zu ­lösen. Sich selbst zu kontrollieren, habe also Ressourcen verbraucht, das Selbst sei zu erschöpft, um sich abermals aufzuraffen, folgerte Baumeister.

«Ego Depletion ist auch deshalb so populär geworden, weil sie intuitiv für so viele alltäg­­-liche Lebensbereiche plausibel erscheint», sagt Friese. Diäten, gesunde Ernährung, Alkohol, Rauchen, Aggressionen, Prüfungen, Training für Athleten, eheliche Untreue, Empathie, Rassismus und vieles mehr – all das liess sich in Studien nun scheinbar mit der Hilfe von Selbsterschöpfung erklären.

Und besser noch: Roy Baumeister verglich die Selbstkontrolle mit einem Muskel. Dieser sei nach schwerer Arbeit zwar erschöpft, aber er lasse sich trainieren. In einem Bereich zu widerstehen, heisse, auch in anderen Angelegenheiten stark zu werden: Wer mittags Broccoli statt Süsskram isst, packt abends auch unerschrocken die Steuererklärung an. Oder doch nicht? Eine Meta-Analyse, die Friese 2017 publizierte, dämpfte die Hoffnung.

Muskel für Selbstkontrolle

Die ursprünglichen Ergebnisse zur Ego Depletion inspirierten unzählige Wissenschaftler. Einige begaben sich auf die Suche nach dem Kraftstoff, der die Fähigkeit zur Selbstkontrolle befeuern könnte. 2007 tippten Forscher auf Glukose, sei sie aufgebraucht, erschlaffe der Willen.