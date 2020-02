Welche «Pille danach» ist am zuverlässigsten?

Uli oder Levo also. Apotheken in der Schweiz verkaufen beide, und beide «Pillen danach» sind wirksam; aber ist eine von beiden wirklich besser?

Immerhin wirbt der Hersteller der Uli-Pille, sie sei der «goldene Standard in der Notfallverhütung». Kein Wunder also, dass diese Pille mit rund 45 Franken etwa doppelt so teuer ist wie das Konkurrenzprodukt. Und ­Frauen, die nach einer Verhütungspanne eine Apotheke aufsuchen, sind oft bereit, einen höheren Preis zu zahlen – auch wenn es eine günstigere, aber womöglich ja schlechtere Alternative gibt.

Die pharmakritische Zeitschrift «Gute Pillen, schlechte Pillen» hat allerdings Zweifel an dieser Bewertung und bemängelt in einem kürzlich publizierten Artikel die lückenhafte Studienlage, die den angeblichen Goldstandard von Ulipristalacetat kaum belegen könne.

Die Medikamente sind keine «Abtreibungspillen»

Ganz so gravierend sind die Unterschiede tatsächlich nicht, wenngleich es welche gibt. Hierfür ist es zunächst wichtig, den grundsätzlichen Wirkmechanismus der «Pille danach» zu verstehen. Denn sie ist beileibe ­keine «Abtreibungspille», wie oft fälschlicherweise behauptet wird. Beide Wirkstoffe, Uli und Levo, verzögern lediglich den bevorstehenden Eisprung der Frau – stets in der Hoffnung, dass Spermien bis dahin abgestorben sind und die Eizelle nicht mehr befruchten können. Ist der Eisprung hingegen bereits erfolgt, hilft die «Pille danach» nichts mehr, egal welcher der beiden Wirkstoffe zum Einsatz kommt.

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Präparaten: Studien zeigen, dass die etwas günstigeren Levo-Pillen bis etwa einen Tag vor dem Eisprung ­wirken können, Uli-Pillen hingegen sogar bis wenige Stunden vor dem Eisprung. Kurzum: «Weil eine Frau ohne Ultraschalluntersuchung nicht weiss, wann ihr Eisprung stattfinden wird und wie viel Zeit noch bleibt, um diesen zu verhindern, ist Ulipristalacetat immer das zuverlässigere Arzneimittel», sagt Christian Albring, Präsident des deutschen Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF).