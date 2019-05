Valeria soll lachen und laufen können

In Luzern fallen an vielen Ecken bunte, von Kindern bemalte Plakate auf, und ebenso bunte Aufkleber prangen an Taxis und natürlich am Auto von Mario Schenkel. Die Botschaft: «Rette Valeria». Schenkel ist der Vater von Valeria. Die Tochter ist vor gut einem Jahr mit einem sehr seltenen Gendefekt zur Welt gekommen. Jetzt sammeln die Eltern mithilfe von Verwandten und Freunden in einer aufwendigen Kampagne Geld für eine Therapie.