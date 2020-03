Soll ich über Fehler sprechen? Unbedingt! Die meisten Menschen verschweigen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Dabei wäre das sehr wertvoll für andere. Sebastian Herrmann

Ob er wohl seiner Chefin davon erzählt? Diesem Klempner läuft nicht alles rund. Foto: Getty Images

Es soll gelegentlich vorkommen, dass einem etwas gründlich misslingt. Vielleicht war das Glück gerade verhindert, weil es einem anderen unter die Arme greifen musste und deshalb keine freien Kapazitäten hatte. Es könnte aber auch sein, also rein theoretisch, dass man sich ein bisschen doof angestellt hat. So oder so, im Scheitern drängen sich zahlreiche Fragen auf. Eine lautet: Muss ich darüber sprechen und wenn ja, wie?