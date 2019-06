Schönheitsarzt rechnet mit seiner Branche ab

Literatur Es wirkt wie ein absoluter Widerspruch: Der Österreicher Artur Worseg gilt als Chirurg der Reichen und Prominenten in Europa. Mit seiner Klinik in Wien verdient der 60-Jährige viel Geld. Doch nun hat er ein erhellendes und unterhaltsames Buch geschrieben, in dem er von Schönheitsoperationen abrät.

Kampf gegen Symptome

Seine Motivation erklärt er in «Deine Nase kann nichts dafür» damit, dass es nie falsch sei, «das Richtige zu sagen». Artur Worseg ist überzeugt, dass er sich das leisten kann. Denn als verantwortungsbewusster Chirurg steche er «aus der Masse der gedankenlosen medizinischen Dienstleister» hervor. «Das Wettrennen um den jeweils nächsten Patienten hat so ein Chirurg irgendwann nicht mehr nötig.»

Zunächst aber ist für ihn klar, dass Schönheitsoperationen durchaus sinnvoll sein können. Wenn jemand entstellt ist beispielsweise oder einen Unfall hatte. Doch viele der Leute, die in seine Klinik kommen, hadern ohne offensichtlichen Grund mit ihrem Erscheinungsbild.

Arzt Artur Worseg rät von Eingriffen ab. Bild: zvg/Lukas Beck

Oft handle es sich bloss um ein Symptom, sagt Artur Worseg. Bei den Patienten läuft es im Job nicht so richtig, eine Beziehung ging gerade in die Brüche, oder sie fühlen sich vom Partner zu wenig geliebt. «Bei Brustvergrösserungen geht es jedenfalls im Grunde immer um mehr als die neue Körbchengrösse», meint er. «Erstaunlich viele Untersuchungen belegen, dass solche Patientinnen so gut wie immer einen inneren, psychischen Konflikt lösen wollen.»

Das Tragische ist, dass dies in der Regel nur kurzfristig funktioniert. «Auch wenn Patienten mit ihrem neuen Äusseren zufrieden waren, steigt ihre Selbstachtung deshalb nicht nachhaltig. Ebenso wenig tritt die erhoffte grundlegende Veränderung der Lebensqualität ein.»

Das heisst natürlich nicht, dass Schönheitsoperationen in jedem Fall falsch sind. Doch sie sollten aus den richtigen Gründen erfolgen – Unzufriedenheit mit einer objektiven Auffälligkeit – und mit der richtigen Erwartungshaltung – man wird danach nicht plötzlich beliebter, erfolgreicher, begehrter.

Artur Worseg erklärt anschaulich, welche Konflikte sich hinter den Wünschen seiner vielen Kundinnen manchmal verbergen. So beschreibt er eine junge Frau, die sich eine Korrektur ihrer ausgeprägten Nase wünschte. Charakter-Nasen werden in der Familie vererbt. Während die einen stolz sind auf das Merkmal, lehnen die anderen es ab. Die Beziehung zu den anderen Familienmitgliedern entscheidet, zu welcher Gruppe man gehört. Ist diese harmonisch, zeigt man seine Zugehörigkeit gerne. Im anderen Fall empfindet man die gemeinsame Nase als störend.

Lösung: Neue Werte

Die Hauptbotschaft des Chirurgen ist, dass man lernen müsse, sich selber zu lieben, dann empfinde man sich auch als schön. Der umgekehrte Weg funktioniert nicht: Äussere Schönheit führt nicht zu mehr Akzeptanz der eigenen Schwächen.

Aber klar, niemand freut sich, wenn mit zunehmendem Alter die Haut schlaffer und der Körper wabbliger wird. Da kann man mit sich selbst noch so eins sein. Auch hier hat Artur Worseg Tipps parat, die auf den ersten Blick zwar etwas banal anmuten, aber durchaus nachvollziehbar klingen.

Er rät, im Alter auf neue Stärken zu setzen. Statt zu versuchen, mit den Jüngeren im Beruf mitzuhalten, könne man seine Erfahrung an andere weitergeben. Oder man engagiert sich sozial. Nicht aus moralischen Überlegungen, sondern weil es einem selbst guttut. Und vor allem: Wer ausgefüllt ist, kommt weniger dazu, sich mit sich und seinem Äusseren zu beschäftigen.

Artur Worseg: «Deine Nase kann nichts dafür. Wie wir uns vor dem Schönheitswahn retten», Edition a, 160 Seiten. (Berner Zeitung)