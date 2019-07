Pillen schlucken ohne Pannen

Rasch ein Aspirin schlucken, wenn die Migräne den Kopf vernebelt; schnell ein Neo Citran trinken, wenn sich eine Grippe ankündigt. Was sich in unserem Körper abspielt, nachdem wir die Pillen, Dragees und Pülverchen eingenommen haben, interessiert meist wenig. Hauptsache, es geht einem besser. Aber wie weiss die Schmerztablette eigentlich, dass sie im Kopf wirken soll? Und merkt die Anti-Baby-Pille die Zeitverschiebung, wenn man nach Australien in die Ferien reist?