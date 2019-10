Medizin-Nobelpreis geht an Zellforscher-Trio

Sauerstoff ist zentral für das Leben auf der Erde und für den Organismus. Aber wie genau Zellen unterschiedliche Verfügbarkeiten von Sauerstoff wahrnehmen und sich daran anpassen, war lange unklar, wie das Nobel-Komitee am Karolinksa-Institut in Stockholm mitteilte. Die US-Forscher Kaelin und Semenza und der Brite Ratcliffe haben molekulare Mechanismen entschlüsselt, die auch wichtige Grundlagen gelegt haben, Krebs und andere Krankheiten zu bekämpfen.

Oxygen sensing is central to a large number of diseases. The discoveries made by this year’s #NobelPrize laureates have fundamental importance for physiology and have paved the way for promising new strategies to fight anaemia, cancer and many other diseases. pic.twitter.com/I7oecTXHGX

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019