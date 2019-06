Nachts kommt die Mamba

Hunderttausend Menschen, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), kosten Schlangenbisse jedes Jahr das Leben – vor allem in Afrika, Lateinamerika, Indien und Südostasien. Dreimal so viele überleben den Schlangenbiss nur schwer traumatisiert, blind oder mit amputierten Gliedmassen.

Kein Antivenom an Lager

Das müsste nicht sein: Mit einem Gegengift, einem sogenannten Antivenom, können Schlangenbisse gut behandelt werden. Sie neutralisieren die Toxine und machen sie unschädlich. Nur: Von diesen Antivenomen wird viel zu wenig produziert. In ländlichen Regionen von Ländern wie Nepal, Tansania oder Indien, wo die Präparate dringend gebraucht würden, haben Spitäler sie oft nicht vorrätig.

Der afrikanische Markt ist von billigen und unwirksamen Medikamenten überschwemmt.

Nach Schätzungen des britischen Wellcome Trust wird ­gerade einmal die Hälfte der Menschen, die von einer Schlange gebissen werden, mit einem Gegengift behandelt. Das will die WHO jetzt mit einer neuen Strategie ändern. Bis 2030 soll die Zahl der Menschen, die an Schlangenbissen sterben, um die Hälfte sinken. Dafür wird ein Budget von rund 120 Millionen Euro bereitgestellt.

«Vorsichtig optimistisch» sei er, sagt Julien Potet von der Medikamentenkampagne von Médecins sans Frontières. Er glaubt noch nicht so richtig an einen «Wendepunkt bei der Bekämpfung». Die Gegengifte werden her­gestellt, indem Schafen oder Pferden eine kleine Dosis des Schlangengifts injiziert wird und die gebildeten Antikörper dann später mit dem Blut der Tiere abgenommen werden. An diesem aufwendigen und teuren Verfahren hat sich seit dem 19. Jahrhundert wenig geändert.

Gefahr für Herz und Muskeln: Die Giftstoffe der Schwarzen Mamba können einen Menschen innert einer halben Stunde töten. Foto: Adrian Warren (Picture Press)

Heraus kommt ein Medikamentenpreis, der für viele nicht bezahlbar ist. Zwischen 100 und 300 Dollar kostet die Therapie, sagt der nigerianische Infektiologe Abdulrazaq Habib, der am neuen WHO-Aktionsplan mitgearbeitet hat. «Das ist mehr, als viele unserer Patienten in einem halben Jahr verdienen.» Und ein solches Medikament, dass die betroffenen Menschen sich nicht leisten können, ist für Pharmafirmen nicht lukrativ.