Mit der Wirkstoff-Keule gegen den Schnupfen

Die Nase läuft, der Kopf ist schwer, die Arbeit ruft – in dieser Situation greifen viele Menschen zu einem Kombinationspräparat gegen Erkältungen. In einem neuen Expertenbericht der Stiftung Warentest kommen diese Kombipräparate allerdings schlecht weg. Die deutschen Tester untersuchten 2000 frei verkäufliche Arzneimittel. 500 dieser Medikamente landeten in der Kategorie «wenig geeignet», darunter beliebte Kombinationsmittel gegen Erkältungen oder Kopfschmerzen (siehe Tabellen am Textende).