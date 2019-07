Impfskeptiker fühlen sich von Ärzten «abgeputzt und beleidigt»

Komplementärmediziner gelten oft als impffeindlich – und dadurch als mitverantwortlich für verunsicherte Eltern und mangelhafte Impfraten. Zwei Schweizer Vereinigungen homöopathischer und anthroposophischer Ärzte distanzieren sich nun von diesem Negativimage. In Stellungnahmen sprachen sie sich unlängst deutlich für Impfungen aus. Es seien «wichtige Massnahmen in der Prophylaxe von Infektionskrankheiten», und man solle sich an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit halten, heisst es dort.