«Im Moment herrscht Panik, was die Masern betrifft»

Der Arzt Andreas Sönnichsen ist Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Diese Fachgesellschaft setzt sich dafür ein, den Nutzen medizinischer Massnahmen nach wissenschaftlichen Kriterien zu prüfen.

In neun europäischen Ländern ist die Masernimpfung obligatorisch. Auch in der Schweiz mehren sich die Stimmen für eine Impf-pflicht. Was halten Sie davon?

Davon sollte man Abstand nehmen. Erstens ist die Impfpflicht nicht durchsetzbar. Zweitens ist der Anteil geimpfter Personen in Ländern mit Impfzwang nicht höher als in Ländern ohne Impfpflicht. Es gibt immer Menschen, die durch die Maschen schlüpfen. Drittens ist die Durchimpfungsquote bei der Masernimpfung schon jetzt sehr gut.