Du sollst deine Cousine nicht heiraten

Wir sind alle ein bisschen seltsam. Das haben US-Forscher vor einigen Jahren in einer Studie zum Wesen der Menschen in westlichen Demokratien festgestellt. Die Bezeichnung «weird» (seltsam) ist dabei eine Abkürzung für die Eigenheiten der Menschen in unserem Kulturkreis und steht für westlich, educated (gebildet), industrialisiert, reich und demokratisch. Westler seien zudem individualistischer und unabhängiger, tendierten dazu, analytisch zu denken und Fremden eher zu vertrauen.