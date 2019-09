Die Wechseljahre um bis zu 15 Jahre verzögern

Mädchen, die heute in der Schweiz geboren werden, haben eine ­ Lebenserwartung von mehr als 85 Jahren. Mehrere Jahrzehnte werden sie in der Menopause verbringen, die um das 50. Lebensjahr eintritt – mit all den möglichen Beschwerden. Das können Hitzewallungen sein, Stimmungsschwankungen, sexuelle Unlust oder Schlafstörungen. Haben die Eierstöcke erst einmal die Hormonproduktion eingestellt, nimmt langfristig zudem das Risiko von verschiedenen Krankheiten zu: ­Osteoporose, Herz-Kreislauf-­Erkrankungen, Diabetes, Demenz, Depressionen.