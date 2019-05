«Die Pharmalobby ist viel zu stark»

Zu Unrecht, findet der Chefarzt und Leiter der Abteilung für Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen bei unserem Treffen in seinem Büro. Er hat die Vor- und Nachteile dieses pharmazeutischen «Oldtimers» nun genauer untersucht und setzt sich vehement für ein Comeback ein. Rund die Hälfte seiner Patienten hat er inzwischen erfolgreich auf diesen Wirkstoff umgestellt.

Wenn Patienten schon mit einem anderen HIV-Medikament vorbehandelt sind, gibt es danach mit Nevirapin seltener Nebenwirkungen, und es wird auch ausgezeichnet vertragen. «Wir kennen anders als bei anderen HIV-Präparaten keine Langzeitnebenwirkungen der Substanz», betont Vernazza, der seit mehr als 30 Jahren HIV-Patienten betreut und unter anderem auch Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit war. Hinzu komme, dass die Krankenkassen dadurch jedes Jahr Kosten von mehreren Millionen sparen könnten.

Ungeschützter Sex für HIV-Positive

Der 62-jährige Mediziner ist dafür bekannt, dass er sich nicht unbedingt nach dem Mainstream richtet. Wenn er eine Sache für richtig hält, lässt er sich auch nicht so schnell von irgendwelchen Kritikern davon abbringen. So setzte sich Vernazza zusammen mit dem Chefarzt Enos Bernasconi aus ­ Lugano und dem Klinikchef Bernard Hirschel aus Genf im Jahr 2008 dafür ein, dass HIV-Betroffene, die eine gut wirksame HIV-Therapie hatten, wieder angstfrei ungeschützten Sex haben konnten.

«Die Botschaft schlug wie eine Bombe ein», erinnert sich Pietro Vernazza. Denn das sogenannte Swiss Statement brach mit einem in Stein gemeisselten Dogma. Für den Mut erhielten die Schweizer Pioniere viel Lob, aber auch Schelte. So lautete der typische Vorwurf, dass sie mit dieser Aussage die jahrzehntelange Präventionsarbeit kaputtmachen würden.

Doch Vernazza war damals schon überzeugt, dass bei einer richtigen Behandlung das Risiko einer Ansteckung vernachlässigbar klein ist. Denn mit ­Laboranalysen wies er zuvor nach, dass die Viruslast im Sperma beziehungsweise in der Vaginalflüssigkeit einer behandelten HIV-positiven Person in der Regel nicht mehr nachweisbar war. «Wir nahmen den Patienten die Angst», freut sich Vernazza. Dies sei ein Durchbruch gewesen. Betroffene Paare hätten fortan ihren Kinderwunsch auf natürliche Weise erfüllen können. Inzwischen sage er HIV-positiven Müttern unter Therapie sogar, dass sie ihre Babys ohne weiteres auch stillen könnten.

Dank der Fortschritte bei der Behandlung haben HIV und Aids im Gegensatz zu früher ihren absoluten Schrecken verloren. In der Schweiz muss heute niemand mehr jung an den Folgen von HIV sterben. Doch als Vernazza Mitte der 1980er-Jahre im Kantonsspital zuerst als Assistenzarzt arbeitete, erlebte er noch, wie die Patienten durch die Immunschwächekrankheit litten und am Schluss an Hirninfektionen, Lungen­entzündungen, Pilzerkrankungen oder Krebs starben.

1985 baute er in St. Gallen eine Sprechstunde für HIV-Positive auf. Zwei Drittel der Patienten waren zu dieser Zeit drogenabhängig. Oftmals Randständige, mit denen keiner gern etwas zu tun haben wollte. «Für die Untersuchungen musste ich ihnen immer selbst das Blut abnehmen, weil sich sonst niemand ­getraute», sagt Vernazza. In der Gesellschaft wurde eine HIV-Infektion häufig schnell einmal abschätzig als «Lust­seuche von Schwulen, Junkies und Prostituierten» bezeichnet, die ja selbst daran schuld seien.

«Ich akzeptiere andere Lebensweisen und interessiere mich auch dafür – ein Zeichen der Wertschätzung», betont Vernazza, der zu unserem Gespräch grüne Hosen und rote Socken trägt, die ihn nicht wie einen klassischen Mediziner aussehen lassen. Auch Vernazzas Frau, mit der er drei erwachsene Kinder hat, arbeitet im Kantonsspital und ist als Pflegefachfrau gleich nebenan im Gebäude tätig. Weil dort im obersten Stockwerk seine ambulanten Untersuchungszimmer sind, hält ihn das Treppensteigen von einem zum anderen Haus jeden Tag auf Trab. Auf dem Weg dorthin singt er gern – von Pop bis hin zur italienischen Canzone.

Standardtherapie kostet aktuell 15'000 Franken pro Jahr

Heutzutage lässt sich die Vermehrung von HI-Viren zwar effizient stoppen, sodass sie nicht mehr nachweisbar sind. Doch einige inaktive HI-Viren bleiben im Körper zurück, irgendwo im Blut, im Knochenmark, im Darm oder in den Lymphknoten. Diese schlafenden Erreger können jederzeit aktiv werden. «Deshalb ist es unerlässlich, dass Betroffene lebenslang täglich ihre Medikamente einnehmen», sagt Vernazza. Dies verursache jedoch auch hohe Kosten.